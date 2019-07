Russia-Usa: oligarca Deripaska ammette contatti con Fbi in intervista a "The Hill" (2)

- Nel corso dell’intervista, l’oligarca russo ha anche confermato di aver speso 20 milioni di dollari su richiesta dell’Fbi tra il 2009 e il 2011, nel quadro di un’operazione tesa a liberare l’ormai ex agente Robert Levinson, catturato in Iran nel 2007. Stando a Deripaska, l’operazione fu diretta sotto la supervisione di Robert Mueller, diventato poi procuratore speciale per il caso “Russiagate”. Secondo quanto dichiarato dall’imprenditore, inoltre, a chiedere il suo aiuto sarebbe stato presumibilmente Andrew McCabe, che all’epoca prestava servizio come direttore dell’Fbi. “Ha detto che si trattava di una questione molto importante, e gli ho creduto”, ha detto Deripaska, aggiungendo che l’accordo sulla liberazione di Levinson saltò in un secondo momento a causa di un intervento del dipartimento di Stato, ai tempi sotto la guida di Hillary Clinton. (Rum)