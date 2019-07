Filippine-Cina: ministro Difesa Lorenzana, Manila indagherà su rapporto Usa di test missilistici cinesi

- Il ministro della Difesa filippino, Delfin Lorenzana, ha detto che le Filippine indagheranno sui rapporti dei recenti test missilistici cinesi nel Mar Cinese Meridionale. Lorenzana ha rilasciato le dichiarazioni dopo che gli Stati Uniti hanno riferito che la Cina ha testato più missili balistici anti-nave durante il fine settimana. "Non siamo a conoscenza in prima persona di questo lancio missilistico al di là di ciò che è stato riferito", ha detto Lorenzana ai giornalisti in un messaggio. "Condurremo la nostra inchiesta e decideremo in seguito cosa fare", ha aggiunto. Il portavoce del Pentagono, il tenente colonnello Dave Eastburn, ha dichiarato in una nota che gli Usa erano a conoscenza del lancio di missili dalle strutture artificiali nelle Isole Paracelso nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Cip)