Visegrad: slovacco Sefcovic sarà candidato del V4 a vicepresidente Commissione Ue

- Il commissario europeo uscente Maros Sefcovic sarà il candidato del gruppo di Visegrad al ruolo di vicepresidente della CommissioneUe. Lo ha dichiarato il primo ministro slovacco, Peter Pellegrini, ricordando comunque che la decisione finale spetta alla presidente in pectore della medesima Commissione, la tedesca Ursula von der Leyen. L'agenzia di stampa "Tasr" comunica che Pellegrini ha espresso soddisfazione per i nomi proposti ai vertici delle istituzioni Ue e per l'ampio consenso raggiunto. Al contempo si è rammaricato del fatto che tra questi nomi non ci fosse quello di Sefcovic, che puntava al ruolo di Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. (Vap)