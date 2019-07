Cina: Pechino ha donato oltre mille tonnellate di grano a Libano e profughi siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha donato oltre mille tonnellate di grano al Libano per i cittadini bisognosi e i profughi siriani nel paese. Lo riferisce la stampa cinese. "Questa non è la prima volta che la Cina sostiene il Libano e aiuta la sua popolazione a livello umanitario, sociale e nazionale", ha detto il ministro degli Affari sociali, Richard Kuyumjian, nel corso di una cerimonia tenuta nella sede del ministero a Beirut. Kuyumjian, che ha firmato l'accordo con l'ambasciatore cinese in Libano, Wang Kejian, ha auspicato un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i due paesi. Wang ha affermato che la donazione mira a sostenere i rifugiati siriani e le loro comunità di accoglienza in Libano, Giordania, Siria e Yemen. L’ambasciatore ha assicurato che la Cina è impegnata a lavorare con la comunità internazionale per risolvere i conflitti regionali nel tentativo di assicurare la stabilità in Medio Oriente. (Cip)