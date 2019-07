Imprese: Apple potrebbe rilasciare iPhone speciale per il mercato cinese

- Fonti da aziende fornitrici di Apple hanno riferito che l’azienda di Cupertino potrebbe costruire un iPhone in edizione speciale solo per il mercato cinese, nel tentativo di recuperare le perdite nella fascia di prezzo dei cinquemila yuan (729 dollari) in quel paese. Lo riferisce il sito web "thepaper.cn". Secondo quanto riferito dalle fonti, il gigante tecnologico Usa sta studiando misure per adattarsi all’evoluzione del mercato cinese. Li Yi, capo ricercatore presso Centro di studi Internet dell'Accademia delle scienze sociali di Shanghai, ha osservato che è ragionevole aspettarsi che Apple rilasci un modello ad hoc per il mercato cinese nel prossimo futuro. "(Apple) ha lanciato iPhone meno costosi prima e ha persino rilasciato modelli a doppia Sim specificamente per il mercato cinese, quindi cosa impedirebbe il lancio di un'altra versione specificamente pensata per la Cina?” ha sottolineato Li. (segue) (Cip)