Imprese: Apple potrebbe rilasciare iPhone speciale per il mercato cinese (2)

- Sun Yanbiao, responsabile della società di ricerche cinese N1mobile, ha dichiarato che l'informazione è affidabile e che il nuovo modello sarà probabilmente lanciato a settembre. "Apple deve colpire il mercato con più prodotti poiché i suoi modelli lanciati di recente non erano abbastanza innovativi", ha osservato l’esperto. Tuttavia, “anche se Apple riuscirà a riguadagnare gli utenti quando rilascerà il modello a settembre, questi non saranno in grado di usufruire dei servizi 5G quando l'ultima tecnologia di rete verrà applicata nel 2020", ha aggiunto Sun. Secondo la società globale di ricerche Counterpoint Research, Huawei ha battuto la rivale statunitense Apple ottenendo la maggiore quota nel mercato degli smartphone premium in Cina, segmento di prezzo tra 600 e 800 dollari. Nel primo trimestre Huawei ha occupato il 48 per cento di questo settore mentre Apple ne ha acquisito il 37 per cento. (segue) (Cip)