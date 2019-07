Imprese: Cina, auto a guida autonoma di Baidu hanno percorso due milioni di chilometri (3)

- "La partnership strategica di Baidu e Geely consentirà all'Ia di creare interazioni più spontanee e convenienti tra uomini e veicoli. Accelererà la trasformazione intelligente del settore della mobilità, supportando la Cina nella sua trasformazione per diventare leader nell'era della mobilità intelligente", ha aggiunto Li. Baidu ha anche annunciato la sua collaborazione con la società di auto statale cinese Faw Group, che sviluppa la linea di auto di lusso Hongqi. Una linea di pre-produzione è pienamente operativa e le compagnie si aspettano che i primi veicoli iniziano a circolare a Changsha, capoluogo della regione cinese di Hunan, nei prossimi mesi. Fra gli altri partner automobilistici di Baidu c'è Ford, con cui si è imbarcata l'anno scorso in un progetto biennale per testare veicoli auto-guidati su strade cinesi. Baidu ha firmato anche un accordo con Volvo per sviluppare auto elettriche autonome appositamente per il mercato cinese. (segue) (Cip)