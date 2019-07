Imprese: Cina, auto a guida autonoma di Baidu hanno percorso due milioni di chilometri (4)

- Nel 2017, Baidu ha lanciato un fondo guida di 1,52 miliardi di dollari - il Fondo Apollo - come parte di un piano più ampio per investire in 100 progetti di guida autonoma nei prossimi tre anni. Changsha fungerà anche da città pilota per Apollo Go, il progetto in corso su taxi di Baidu. Una futura rete 5G e un aggiornamento "intelligente" della strada soprannominato Sistema di Cooperative Intelligent Vehicle Infrastructure Apollo, entrambi parte dell'iniziativa smart city di Hunan, getteranno le basi per quello che Baidu sta affermando sarà la più grande flotta di taxi a guida autonoma della Cina. Baidu sostiene che le sue soluzioni intelligenti basate su Apollo hanno contribuito a ridurre i ritardi del traffico in città come Baoding, nella provincia di Hebei, del 20-30 per cento. Inoltre, la famiglia Apollo comprende 156 partner, oltre 60 marchi automobilistici e oltre 300 modelli di veicoli. Tra i collaboratori più importanti figurano i produttori automobilistici cinesi Chery, Byd Auto e Great Wall, oltre a Hyundai Kia, Ford e Vm Motori. (Cip)