Cina: prezzi dei prodotti agricoli aumentati sensibilmente nell'ultima settimana (2)

- La scorsa settimana, il ministero dell'Agricoltura e degli Affari rurali cinese ha dichiarato che la Cina adotterà misure più forti per facilitare la produzione di carne suina e stabilizzare le forniture. "I governi locali assegneranno incentivi alle maggiori contee produttrici di carne suina e alle indennità per il controllo della peste suina africana nel tentativo di rivitalizzare l'allevamento dei suini", ha detto in una conferenza stampa il portavoce del ministero, Guang Defu. Guang ha spiegato che nel mese di maggio lo stock di maiale cinese è diminuito di oltre il 20 per cento rispetto all'anno scorso, a causa di molteplici fattori tra cui la malattia animale infettiva e costi più elevati per gli allevatori. "Il prezzo del maiale, carne basilare in Cina, è rimasto alto nella prima metà dell'anno a causa di un calo dell'offerta", secondo Tang Ke, un funzionario del ministero. (segue) (Cip)