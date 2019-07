Myanmar: progetti portuali attirano crescenti investimenti esteri

- Le maggiori economie asiatiche – Cina, Giappone e India – stanno sostenendo in maniera sempre più aggressiva i progetti portuali nel Myanmar, nel tentativo di guadagnare una presenza fissa lungo un’area costiera strategica nel nuovo contesto del confronto tra potenze per la supremazia regionale. Posizionato tra Cina, India e Sud-est asiatico, il Myanmar è al centro dei piani per il rafforzamento della connettività logistica dell’Indo-Pacifico. Uno tra i paesi che più stanno intensificando gli investimenti in quell’area è il Giappone: il mese scorso la compagnia giapponese della logistica Kamigumi, e i colossi commerciali Sumitomo Corp. e Toyota Tsusho, hanno aperto un nuovo terminale per container nella Zona economica speciale di Thilawa, a 20 chilometri da Yangon. (segue) (Inn)