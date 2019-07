Myanmar: progetti portuali attirano crescenti investimenti esteri (2)

- “Speriamo di stabilire operazioni di alta qualità e di aumentare il knoe-how della logistica”, ha dichiarato in occasione dell’inaugurazione l’ad di Kamigumi, Masami Kubo. La struttura è in grado di gestire 240mila container da 20 piedi l’anno. Gran parte del terminale è stato finanziato tramite un prestito da 212 milioni di dollari, e sono già in corso colloqui per l’ulteriore espansione dell’infrastruttura. La capacità combinata di gestione delle merci a Thilawa e Yangon è raddoppiata in cinque anni a 1,03 milioni di container nell’anno fiscale 2017, di pari passo con la rapida crescita dell’economia birmana. Entrambi i porti, però, sono posizionati lungo un fiume, e non possono ospitare le navi da carico di dimensioni maggiori. Le due infrastrutture non riusciranno a far fronte alla domanda di traffico merci entro il 2030. L’Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale avvierà quest’anno l’esplorazione di siti per la realizzazione di un porto completamente nuovo, in grado di servire le navi più grandi. Uno dei siti oggetto di interesse è Mawlamyine, alla foce del fiume Yangon e all’estremo ovest del corridoio economico che attraversa il Vietnam. (segue) (Inn)