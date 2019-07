Myanmar: progetti portuali attirano crescenti investimenti esteri (4)

- Naypyidaw esprime così la consapevolezza del clima di incertezza economica che grava sul paese. All’inizio di dicembre, ad esempio, la capitale economica del paese, Yangon, ha ospitato una fiera campionaria per il settore della manifattura tessile e dell’automazione per quel settore. I prodotti tessili sono una voce importante dell’export del Myanmar, che può contare su un costo della manodopera inferiore a quello dei paesi vicini. Diversi imprenditori del settore presenti all’evento, però, hanno ribadito le medesime rimostranze mosse all’indirizzo di Naypyidaw sin dallo scorso anno: i piani per l’avvio di attività nel paese faticano a concretizzarsi a causa dei ritardi nell’attuazione delle riforme promesse dal governo, oltre “alla questione dei rohingya e all’aumento dei salari”: il governo birmano, infatti, ha recentemente aumentato il salario minimo nazionale. (segue) (Inn)