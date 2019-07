Cina: ministero Informazione tecnologica ha avviato campagna su sicurezza dati

- Il ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica della Cina ha avviato una campagna della durata di un anno sulla protezione e la sicurezza dei dati, indirizzando i rischi alla sicurezza, tra cui la fuga di dati e il loro abuso. La campagna si articola in quattro fasi e mira a completare i controlli di sicurezza dei dati su tutte le società di telecomunicazioni, sulle 50 principali società Internet e su 200 applicazioni pubbliche entro la fine di ottobre, secondo il piano d'azione pubblicato dal ministero. Il piano prevede la creazione di un meccanismo di protezione della sicurezza dei dati del settore, lo sviluppo di cataloghi di protezione dei dati e la formulazione di standard di sicurezza in più di 15 settori. Il regolatore selezionerà inoltre almeno 30 progetti di dimostrazione dell'innovazione nella protezione della sicurezza dei dati, impegnandosi a costruire in modo efficace un sistema di gestione della sicurezza nelle società di telecomunicazioni e nelle aziende del settore Internet. "China news" spiega che con l'aumento della popolazione cinese che utilizza la rete, la sicurezza dei dati online è diventata una delle principali preoccupazioni, spingendo le autorità a rafforzare la regolamentazione per prevenire la fuga e l'abuso di dati illegali. (Cip)