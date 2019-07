Cina: ministero Esteri, Pechino si oppone a interferenze esterne negli affari di Hong Kong

- Pechino si oppone fermamente all'interferenza di taluni paesi terzi negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina. Lo ha detto ieri il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, commentando l’irruzione dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong all'edificio del Consiglio Legislativo della Regione amministrativa speciale, lo scorso lunedì. Il portavoce ha sottolineato che La Cina ha condannato fermamente l'atto violento e appoggia senza riserve il governo e la polizia di Hong Kong per affrontare l'accaduto in conformità con la legge. Geng ha detto che Hong Kong è una regione amministrativa speciale della Cina, e gli affari della regione sono affari interni del paese. "Esprimiamo la nostra forte insoddisfazione e la nostra risoluta opposizione alle interferenze dei paesi interessati nelle vicende di Hong Kong", ha affermato Geng, chiedendo ai paesi interpellati di "parlare e agire con cautela, di non inviare segnali fuorvianti e di non compiere azioni sbagliate". (segue) (Cip)