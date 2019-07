Cina: ministero Esteri, Pechino si oppone a interferenze esterne negli affari di Hong Kong (2)

- Le proteste hanno causato in tutto 60 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Lo ha annunciato il governo locale, in concomitanza con un nuovo avvertimento da Pechino: l'ufficio di collegamento del governo cinese ad Hong Kong ha infatti espresso "shock, indignazione e una inflessibile condanna" delle proteste. L'assalto dei manifestanti pro-democrazia di Hong-Kong alla sede del Consiglio legislativo della città, avvenuto in concomitanza con il 22mo anniversario della riunificazione tra l'ex colonia britannica e la Cina, rischia di infrangere il fragile equilibrio raggiunto nei giorni scorsi. Le proteste di milioni di abitanti della città, nelle scorse settimane, avevano costretto il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, a "congelare" il controverso disegno di legge sulle estradizioni che aveva riacceso il sentimento indipendentista nell'isola. (segue) (Cip)