Giappone-Corea del Sud: Tokyo valuta ulteriore irrigidimento controlli sull’export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando di estendere i controlli alle esportazioni verso la Corea del Sud a nuove categorie di merci e prodotti, in un contesto di crescente tensione diplomatica tra i due paesi. Lo hanno annunciato fonti del governo giapponese nella giornata di ieri, 2 luglio. I vincoli alle esportazioni potrebbero essere estesi alle componenti elettroniche e ai relativi materiali con potenziali applicazioni militari. Al momento, però, all’interno dell’Esecutivo tale opzione resta oggetto di dibattito, date le ripercussioni che tale ulteriore iniziativa avrebbe sullo stato delle relazioni tra i due paesi. Tokyo ha già annunciato controlli alle esportazioni di tre materiali utilizzati per la produzione di semiconduttori e di schermi per smartphone e televisioni, che saranno effettivi a partire da domani, 4 luglio. (segue) (Git)