Usa-Cambogia: Washington chiede delucidazioni su possibile presenza militare cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella missiva, Felter chiede in particolare di sapere se Pnom Penh abbia deciso di rinunciare all’offerta degli Stati Uniti di rinnovare le infrastrutture presso la base di Ream, sita nella provincia di Preah Sihanouk, lungo la costa sud-occidentale della Cambogia, area epicentro degli investimenti effettuati dalla Cina in quel paese negli ultimi anni. Felter ricorda che il vice comandante del Quartier generale tattico presso il Comitato nazionale per la sicurezza marittima della Cambogia aveva richiesto l’assistenza degli Usa per le riparazioni durante la visita alla base dello stesso funzionario Usa, lo scorso gennaio. Le infrastrutture della Base includono un centro di addestramento e depositi per le imbarcazioni, realizzati in passato grazie a finanziamenti Usa. I depositi, in particolare, sono stati completati nel 2017 per ospitare sei pattugliatori Rhib donati dagli Usa alla Cambogia. Felter ricorda nella lettera che gli Usa hanno già approvato ad aprile i fondi necessari al potenziamento delle strutture; lo scorso giugno, però, il ministero della Difesa cambogiano ha notificato al Pentagono che i lavori “non sono più necessari”. (segue) (Fim)