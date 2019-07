Usa-Cambogia: Washington chiede delucidazioni su possibile presenza militare cinese (3)

- Gli investimenti cinesi sono positivi per la Cambogia poiché hanno contribuito in maniera importante alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro per i cambogiani. Lo ha dichiarato lo scorso marzo il portavoce del governo cambogiano Phay Siphan, secondo cui la pace della Cambogia, la stabilità politica e gli ottimi legami con la Cina hanno incoraggiato sempre più investitori cinesi a investire nel paese, in particolare nella provincia costiera di Preah Sihanouk. "Gli investimenti cinesi hanno portato enormi afflussi di denaro e tecnologie per lo sviluppo della Cambogia", ha detto Siphan. "La presenza di investitori cinesi riflette davvero la loro fiducia nella pace e nella stabilità della Cambogia". Il portavoce ha detto che sia gli investitori cinesi che i turisti hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'economia cambogiana, creando posti di lavoro per il popolo e riducendo la povertà. (segue) (Fim)