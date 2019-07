Usa-Cambogia: Washington chiede delucidazioni su possibile presenza militare cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siphan sostiene che con gli enormi investimenti dalla Cina, la provincia di Preah Sihanouk diventerà in futuro un importante centro commerciale regionale. Ros Chantraboth, consigliere personale del primo ministro cambogiano Samdech Techo Hun Sen, ha detto che gli investitori cinesi hanno fiducia nella pace e nella stabilità politica a lungo termine della Cambogia e hanno investito una quantità enorme di denaro in impianti idroelettrici, strade, ponti, porti e aeroporti. Ky Sereyvath, ricercatore economico presso l'Accademia reale della Cambogia, ha detto che gli investimenti cinesi aiuteranno la Cambogia ad aumentare le esportazioni verso Cina in futuro, che con una popolazione di circa 1,4 miliardi potrà essere un enorme mercato per i prodotti cambogiani. Un rapporto sul turismo cambogiano ha mostrato che due milioni di turisti cinesi hanno visitato il paese del Sudest asiatico nel 2018, con un aumento del 67 per cento rispetto all'anno precedente. (segue) (Fim)