Usa-Cambogia: Washington chiede delucidazioni su possibile presenza militare cinese (5)

- Nell'ambito di una sempre maggiore collaborazione economica tra Cambogia e Cina, il primo marzo, il governo cambogiano ha dato inizio ai lavori di costruzione di un ospedale situato nel distretto del Tboung Khmum. La cerimonia di inizio dei lavori è stata presenziata dal primo ministro cambogiano, Samdech Techo Hun Sen, e dall'ambasciatore cinese di Cambogia, Wang Wentian. Il premier Hun sen ha ringraziato il governo cinese per il sostegno economico che ha consentito la realizzazione del progetto, mentre l'ambasciatore Wang ha spiegato che "una volta che i lavori saranno ultimati, la Cina invierà sul posto medici ed esperti del settore per formare adeguatamente lo staff ospedaliero". "Ci auguriamo che la struttura diventi anche un punto di riferimento per la diffusione di prestazioni medico-sanitarie nelle province circostanti di Kratie, Rattanakiri, Stung Treng e Mondulkiri", ha commentato il ministro della Sanità cambogiano Mam Bunheng. (segue) (Fim)