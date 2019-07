Hong Kong: bilancio proteste 1° luglio sale a 60 feriti (4)

- Centinaia di manifestanti hanno dato l’assalto alla sede del Consiglio legislativo cittadino. I manifestanti, che hanno anche eretto barricate improvvisate lungo le principali arterie cittadine, hanno infranto i vetri della sede del parlamento, deturpato i ritratti dei deputati, contestando anche i rappresentanti dell’opposizione pro-democratica, che hanno definito “inutili”, e scritto slogan pro-democrazia sui muri dell’edificio. Tra le altre cose, i manifestanti hanno chiesto elezioni democratiche per il capo esecutivo dell’isola. In tutto l’occupazione è durata circa tre ore: le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno poi disperso i manifestanti dall’esterno dell’edificio ricorrendo ai gas lacrimogeni, ed hanno fatto irruzione nella sede istituzionale, cacciando gli occupanti. In contemporanea, si è tenuta per le strade di Hong Kong una marcia di protesta pacifica, che secondo le autorità ha visto la partecipazione di 190mila persone; secondo gli organizzatori, invece, ha marciato oltre mezzo milione di persone. Le manifestazioni di ieri evidenziano l’insofferenza crescente dei cittadini di Hong Kong per l’erosione dei diritti civili iniziata dopo la riunificazione alla Cina continentale, e culminata nelle scorse settimane col tentativo del capo esecutivo della città, Carrie Lam, di imporre una controversa legge sulle estradizioni. (segue) (Cip)