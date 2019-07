Usa-Cina: consigliere Casa Bianca Navarro sminuisce concessioni a Huawei

- Il consigliere per il commercio della Casa Bianca, Peter Navarro, ha dichiarato ieri che i colloqui commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina si stanno muovendo nella giusta direzione, e che le concessioni a Pechino per quanto riguarda le forniture di componenti e servizi Usa al colosso dell’elettronica Huawei Technologies costituiscono un aspetto marginale nel contesto più ampio dei negoziati. “Ci stiamo muovendo in una direzione molto buona”, ha affermato Navarro nel corso di una intervista all’emittente Cnbc. “E’ un lavoro complicato, e come ha detto correttamente il presidente, ci vorrà del tempo, perché vogliamo fare le cose per bene”. Durante l’incontro tra i leader dei due paesi che ha rilanciato i negoziali commerciali, la scorsa settimana il presidente Donald Trump ha aperto alla revoca parziale del bando alle esportazioni Usa verso l’azienda Huawei. Tale concessione ha suscitato malumori negli Usa, ma Navarro ha sminuito la questione, sottolineando che la politica di Washington riguardo la partecipazione di Huawei alle infrastrutture 5G globali non è mutato. “Tutto quello che abbiamo fatto, in buona sostanza, è stato consentire la vendita di chip a Huawei, e si tratta di componenti a basso contenuto tecnologico che non hanno alcun impatto sulla sicurezza nazionale”, ha detto il funzionario, secondo cui tali esportazioni ammontano in totale a meno di un miliardo di dollari l’anno. (segue) (Was)