Usa-Cina: consigliere Casa Bianca Navarro sminuisce concessioni a Huawei (2)

- Il colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni, Huawei Technologies, accelererà i piani per diversificare la propria catena di forniture, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti, nonostante le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che lo scorso fine settimana ha aperto all’esportazione di componenti e servizi da parte delle aziende statunitensi a quella compagnia. La parziale revoca dei vincoli alle esportazioni a Huawei era una delle condizioni poste dalla Cina per riallacciare il dialogo sul commercio, ed evitare così un ulteriore inasprimento della guerra dei dazi tra le due maggiori economie del pianeta. L’apertura di Trump in tal senso, a margine del colloquio con l’omologo cinese Xi Jinping lo scorso sabato, 29 giugno, ha innescato lunedì un rialzo generalizzato dei titoli azionari dei fornitori asiatici di Huawei. Il produttore di lenti per videocamere digitali Largan Precision, e il fornitore di circuiti integrati per driver video Novatek, hanno registrato ad esempio rialzi superiori al 10 per cento delle rispettive quotazioni di mercato. Hanno beneficiato dei recenti sviluppi anche compagnie come Taiwan Semiconductor Manufacturing Co e Sony, che fornisce a Huawey sensori d’immagine. (segue) (Was)