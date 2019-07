Serbia: premier Brnabic, negozi chiusi in nord Kosovo sono conseguenza dazi di Pristina (2)

- La Serbia ha perso fino ad ora 228 milioni di euro a causa dei dazi del 100 per cento imposti dalle autorità kosovare: lo ha detto nei giorni scorsi il ministro del Commercio serbo, Rasim Ljajic, all'emittente "Tv Prva". Le perdite, ha aggiunto il ministro, potrebbero in futuro essere ancora maggiori. "Da quando sono stati introdotti i dazi sulle merci serbe, i paesi vicini sono entrati nel mercato kosovaro e dunque sorge una domanda: se domani Pristina dovesse eliminare queste misure, potrebbero i nostri imprenditori rientrare in quel mercato?". Secondo Ljajic, infine, resta sempre sul tavolo la possibilità di contromisure da parte della Serbia. Il governo di Belgrado, ha concluso il ministro, "pesa bene" la situazione prima di prendere una decisione definitiva sul tema. (segue) (Seb)