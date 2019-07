Kosovo: governo apre provvisoriamente negozi al dettaglio nel nord del paese (4)

- Nella giornata precedente lo stesso Ljajic ha reso noto che le riserve alimentari per la popolazione serba in Kosovo stanno giungendo al termine a causa dell'imposizione da parte di Pristina dei dazi. Le riserve, ha precisato Ljajic all'emittente "Rts", dopo 7 mesi da quando sono stati applicati i dazi sono sufficienti solo per coprire la fine di questa settimana. "Noi continueremo a insistere sul piano internazionale per l'eliminazione dei dazi, questo rappresenta un argomento aggiuntivo per noi", ha detto il ministro. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato che il vertice programmato a Parigi per il primo luglio con le autorità di Belgrado e Pristina è stato rinviato perché queste ultime non intendono eliminare i dazi imposti su merci serbe e bosniache. (segue) (Kop)