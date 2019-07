I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, mandato cattura per esponente Lista serba è parte di guerra di Pristina - Il mandato di cattura emesso dalle autorità kosovare nei confronti dell'esponente di Lista serba, Milan Radojicic, è "parte di una guerra speciale" condotta da Pristina contro la popolazione serba in Kosovo: lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". Secondo Djuric è in atto una "guerra speciale" con la quale Pristina intende creare l'impressione, fra i serbi del nord del Kosovo, di non avere alcuna protezione. "I serbi nella nostra provincia, invece, devono sapere che la Serbia è garante della loro sicurezza e dignità", ha concluso Djuric. La Corte per i reati penali di Pristina ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Milan Radojicic, vicepresidente della Lista serba, forza rappresentativa dei serbi del Kosovo: secondo l'emittente kosovara "Ktv" Radojicic è sospettato di coinvolgimento nell'omicidio di Oliver Ivanovic, leader di un'altra forza rappresentativa dei serbi del Kosovo, ovvero l'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia. (segue) (Res)