Usa: vendite auto scivolate nella prima metà del 2019

- Le vendite di nuovi veicoli negli Stati Uniti sono scivolate nella prima metà del 2019 a causa dell'aumento dei prezzi e dei tassi d'interesse che hanno attenuato la domanda nei primi sei mesi dell'anno e spinto molti acquirenti a rivolgersi al mercato delle auto usate. Secondo gli analisti, le vendite di veicoli nuovi quest'anno rischiano di non superare i 17 milioni di unità, il dato più basso dal 2014. Il prezzo medio di un nuovo veicolo negli Stati Uniti, durante i primi sei mesi dell'anno, è salito di quasi il 4 per cento e venduto a circa 33.350 dollari. Le vendite statunitensi di General Motors sono calate del 4 per cento fino a giugno, mentre Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un calo del 2 per cento nei primi sei mesi. Tra le società automobilistiche giapponesi, Toyota ha perso il 3 per cento nel primo semestre, Nissan ha perso l' 8,2 per cento e le vendite statunitensi di Honda Motor sono diminuite dell'1,4 per cento.(Was)