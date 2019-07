Usa: amministrazione Trump stamperà censimento per il 2020 senza domanda su cittadinanza (2)

- Lo stesso Trump aveva sollevato la possibilità di ritardare il censimento finché non ci sarebbe stato l'esito da parte dei tribunali inferiori. "Ho chiesto agli avvocati se possono ritardare il censimento, non importa quanto tempo, fino a quando ... La Corte Suprema degli Stati Uniti riceverà ulteriori informazioni e potrà prendere una decisione definitiva e decisiva su questa questione molto critica", aveva scritto Trump su Twitter. La proposta dell'amministrazione Trump di aggiungere la contestata domanda sulla cittadinanza nel censimento del 2020 ha dato il via ad una battaglia legale affinché il seguente quesito "Questa persona è un cittadino degli Stati Uniti?" non appaia sui moduli per il conteggio delle persone che vivono nel paese. I critici della proposta sostengono che l'introduzione della domanda possa causare un calcolo inaccurato della popolazione, con impatto sui dati utilizzati per la ripartizione dei Congresso e l'assegnazione di fondi federali agli Stati. L'amministrazione, tuttavia, sostiene che includere la domanda è necessario per far rispettare la legge sul diritto di voto del 1965. (Was)