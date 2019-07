Venezuela: istituto cileno diritti umani denuncia mancata assistenza umanitaria a migranti confine con Perù

- L'Istituto nazionale per i diritti umani (Indh) del Cile ha denunciato che il governo di Sebastian Pinera non sta compiendo con i suoi obblighi di assistenza umanitaria nei confronti dei migranti venezuelani varati alla frontiera con il Perù in attesa di poter entrare. Lo ha affermato il direttore dell'unità giuridica dell'Indh, Rodrigo Bustos, nel corso di una relazione presentata in senato dopo aver effettuato un sopralluogo alla frontiera. Secondo Bustos le autorità stanno respingendo l'ingresso di venezuelani che chiedono rifugio e "sebbene il governo ha la facoltà di adottare misure per ordinare il flusso migratorio qui è in discussione il 'come' si sta agendo", ha affermato Bustos. A questi, afferma il direttore dell'Indh, si suggerisce di tornare indietro e di rivolgersi ai consolati per ottenere un regolare visto da turista, requisito introdotto lo scorso 22 giugno proprio per limitarne l'ingresso. Secondo Bustos l'esigenza del visto di ingresso si sta applicando inoltre in modo retroattivo anche alle persone che avevano fatto richiesta di ingresso prima dell'entrata in vigore della misura restrittiva. (segue) (Abu)