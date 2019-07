Venezuela: istituto cileno diritti umani denuncia mancata assistenza umanitaria a migranti confine con Perù (2)

- In discussione sono inoltre anche i requisiti richiesti. Precedentemente i cittadini venezuelani potevano fare ingresso come turisti anche solo con la carta d'identità mentre adesso si richiede il passaporto - un documento di cui pochi venezuelani dispongono per il suo alto costo - ed un certificato di precedenti penali. "Riguardo queste persone che sono arrivate fino alla frontiera e che rimangono alle intemperie con la speranza di poter entrare nel paese" Bustos ritiene che "lo stato cileno ha l'obbligo di offrire assistenza umanitaria". "C'erano persone anziane, bambini e donne ai quali lo stato non ha dato nessun tipo di assistenza", ha aggiunto Bustos, che ha affermato inoltre di aver ricevuto denunce da parte di Ong alle quali sarebbe stato impedito di provvedere alimenti e aiuti. (segue) (Abu)