Venezuela: istituto cileno diritti umani denuncia mancata assistenza umanitaria a migranti confine con Perù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati diffusi a inizio mese dall'Unhcr e dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il numero di migranti e rifugiati venezuelani ha raggiunto i quattro milioni. Tra i paesi della regione ad ospitare il maggior numero di persone c'è la Colombia (1,3 milioni), seguita da Perù (768 mila), Cile (288 mila), Ecuador (263 mila), Brasile (163 mila), Argentina (130 mila). Anche il Messico e i paesi dell'America centrale e dei Caraibi ospitano un numero significativo di migranti e rifugiati venezuelani, rendono noto le agenzie. "Questi numeri allarmanti mettono in luce il bisogno urgente di sostenere le comunità ospitanti nei paesi che ricevono i flussi", ha dichiarato Eduardo Stein, inviato speciale dell'Unhcr e dell'Oim per il Venezuela. "L'America latina e i paesi dei Caraibi stanno facendo la loro parte per rispondere a questa crisi senza precedenti, ma non ci si può aspettare che lo facciano senza aiuto internazionale". (segue) (Abu)