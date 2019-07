Venezuela: istituto cileno diritti umani denuncia mancata assistenza umanitaria a migranti confine con Perù (5)

- Nei giorni scorsi l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha criticato la decisione del governo peruviano di restringere l'accesso ai migranti venezuelani nel paese e ha ribadito la necessità di tenere le porte aperte alle persone in fuga dal Venezuela. Parlando alla stampa alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato, Grandi ha detto che la decisione del governo peruviano di richiedere il visto umanitario come requisito di ingresso nel paese rischia di creare un "imbottigliamento" dei flussi. Il rischio infatti, spiega, è che misure simili vengano adottate anche da altri paesi della regione, come Colombia ed Ecuador, creando un vero e proprio blocco. "Queste persone stanno scappando, per questo è difficile per loro ottenere i documenti richiesti nel loro paese", ha detto Grandi, che ha definito "illogica" la richiesta fatta ai venezuelani dalle autorità peruviane. (segue) (Abu)