Venezuela: istituto cileno diritti umani denuncia mancata assistenza umanitaria a migranti confine con Perù (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Perù è il secondo paese di destinazione per i migranti venezuelani dopo la Colombia. Sono sopraffatti dalla presenza di tutte queste persone e hanno la mia più totale comprensione per questo, ma chiediamo di fare come Colombia, Ecuador e Brasile, che continuano a tenere le porte aperte, perché queste persone hanno davvero bisogno di protezione", ha detto Grandi. La decisione delle autorità peruviane veniva annunciata lo scorso 7 giugno. "Vogliamo assicurare una immigrazione ordinata e sicura, attraverso un migliore controllo dei cittadini venezuelani in entrata. Per questo a partire dalla prossima settimana potranno entrare nel paese solo i venezuelani con passaporto e con il visto corrispondente", ha dichiarato il presidente Martin Vizcarra. (segue) (Abu)