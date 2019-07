Brasile: vendite auto, camion e autobus cresciute del 12 per cento nel primo semestre 2019 (2)

- Nel periodo sono stati immatricolati 1,2 milioni di veicoli. Il picco di vendite si è registrato a giugno, con 234 mila auto vendute, il 9,4 per cento in più rispetto a giugno 2018. Le vendite di camion e autobus hanno rappresentato la voce più importante del saldo semestrale, con incrementi rispettivamente del 45 e del 71 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra gennaio e giugno sono stati immatricolati 46.800 camion e 12.400 autobus. A giugno sono stati venduti 7.800 camion, il 36,2 per cento in più rispetto a maggio 2019. Nello stesso periodo sono stati venduti 1970 autobus, il 63,5 per cento in più al mese precedente. Il primo semestre ha visto un aumento delle vendite anche delle moto. Nei primi sei mesi dell'anno sono state vendute 530mila unità, il 16 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2018. (Brb)