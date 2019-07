Usa: immigrazione, foto denunciano “pericoloso sovraffollamento" nei centri di detenzione dei migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori dell'Ispettorato generale degli Stati Uniti, che hanno visitato sette strutture per la detenzione dei migranti in tutta la valle del Rio Grande, nel sud del Texas, hanno riscontrato "un pericoloso sovraffollamento" nei centri e sollecitato le autorità ad agire. La pubblicazione di nuove foto, mentre cresce l'indignazione pubblica nei confronti del trattamento riservato a migliaia di migranti detenuti dal governo degli Stati Uniti, evidenzia un eccessivo sovraffollamento nelle strutture temporanee dove i migranti dovrebbero essere trattenuti per pochi giorni invece che per settimane. Le celle non sono abbastanza grandi per accogliere tutti i migranti e le condizioni destano preoccupazioni per i rischi alla salute. Gli ispettori hanno riscontrato che il 30 per cento dei bambini detenuti erano stati trattenuti per oltre 72 ore. Alcuni non avevano accesso a docce o pasti caldi e avevano scarso accesso a vestiti puliti. Un dirigente di una struttura ha definito la situazione una "bomba a orologeria", secondo il rapporto. “In particolare, quando i detenuti ci hanno osservato, hanno sbattuto contro i finestrini della cella, urlando, dei fogli con il loro periodo di detenzione", si legge nel rapporto. (Was)