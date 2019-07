Usa: amministrazione Trump stamperà censimento per il 2020 senza domanda su cittadinanza

- L’amministrazione Trump ha annunciato martedì, 2 luglio, che stamperà il censimento del 2020 senza la domanda sulla cittadinanza, abbandonando ogni tentativo di proseguire la controversa battaglia legale iniziata diversi mesi fa contro Stati, città e gruppi di pressione che non volevano l'inserimento del quesito. L’annuncio del dipartimento di Giustizia arriva dopo che la Corte Suprema ha effettivamente bloccato l’introduzione della domanda, rimandando la questione alle corti inferiori per un ulteriore esame. Dopo la decisione del massimo organo della giustizia statunitense non era però chiaro se gli avvocati del governo avrebbero tentato di presentare un’altra motivazione per inserire la domanda, vista che la prima non era stata considerata sufficiente dai giudici. Ma ogni tentativo di riproporre la questione avrebbe dovuto affrontare la scadenza ravvicinata del 1° luglio, data ultima per iniziare la stampa dei moduli del censimento, senza incorrere in costi aggiuntivi. (segue) (Was)