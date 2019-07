Usa: immigrazione, giudice blocca ordine di Barr su detenzione indefinita per i richiedenti asilo

- Un giudice federale ha bloccato ieri, 2 luglio, un ordine del procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, che stabiliva la detenzione a tempo indeterminato per alcuni richiedenti asilo fermati al confine. Il giudice Marsha Pechman, del tribunale federale dello stato di Washington, ha emesso un'ingiunzione preliminare all'inizio di quest'anno che stabiliva che i richiedenti asilo che venivano ascoltati nei loro procedimenti fossero rilasciati entro sette giorni dalla concessione di tale udienza. L'amministrazione Trump le aveva chiesto di rivedere la sentenza, dopo che Barr aveva emesso un nuovo ordine in materia di asilo. Pechman ha stabilito che le persone detenute dopo essere entrate nel paese per chiedere protezione hanno diritto alle udienze, definendo la politica di Barr "incostituzionale". Gli immigrati hanno "diritto al rispetto delle garanzie processuali", compreso il "divieto di vecchia data contro la detenzione civile indefinita senza alcuna opportunità di testare la sua necessità", si legge nella sentenza.(Was)