Brasile: sergente dell'esercito arrestato per droga in Spagna, militari brasiliani verso Siviglia per interrogarlo (2)

Brasilia, 02 lug 22:47 - (Agenzia Nova) - Lo scorso 25 giugno il sergente, appartenente al gruppo speciale di trasporto dell'aeronautica brasiliana, era a bordo dell'Embraer 190 sul quale viaggiava parte della delegazione brasiliana del presidente Jair Bolsonaro diretta a Osaka, in Giappone, per la riunione del G20. L'aereo era partito da Brasilia e aveva fatto uno scalo tecnico a Siviglia. Nel corso dei controlli la polizia spagnola ha scoperto il carico di cocaina. A seguito dell'arresto, per evitare complicazioni, l'aereo che trasportava il presidente, Jair Bolsonaro, un Airbus 319, ha cambiato la destinazione dello scalo atterrando a Lisbona. (segue) (Brb)