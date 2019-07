Brasile: vendite auto, camion e autobus cresciute del 12 per cento nel primo semestre 2019

- Secondo la Federazione nazionale di distribuzione di veicoli a motore (Fenabrave) le vendite di auto, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus in Brasile sono aumentate del 12 per cento nel primo semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati immatricolati 1,3 milioni di veicoli rispetto a 1,1 dello stesso periodo. Nonostante le buone notizie, la Fenabrave ha rivisto al ribasso la proiezione delle vendite per il prossimo anno. A gennaio la federazione stimava di vendere fino a 2.850.000 esemplari, l'11,1 per cento in più rispetto al 2018. Oggi la stima di vendita di 2.560.000 di esemplari, in crescita dell'8,37 per cento rispetto al 2018. Quanto al dato di giugno, le vendite sono state superiori del 10,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In particolare la vendita di automobili e veicoli commerciali leggeri è aumentata del 10,8 per cento nel primo semestre dell'anno, rispetto alla prima metà del 2018. (segue) (Brb)