Usa: comandante dei Navy Seal Gallagher dichiarato non colpevole per crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edward "Eddie" Gallagher, comandante dei Navy Seal, corpo di elite della marina statunitense, è stato dichiarato oggi, 2 luglio, non colpevole per crimini di guerra. Un tribunale militare, composto da cinque marines e da due ufficiali della Marina Usa, hanno fatto decadere le accuse di omicidio di un militante dello Stato islamico (Is) in Iraq ferito e sotto la sua custodia, e il tentato omicidio di due civili disarmati, una ragazza e un uomo anziano. Gallagher è stato prosciolto da tutti gli altri capi di accusa per crimini di guerra, ad eccezione del fatto di aver posato per una foto con il cadavere di un combattente prigioniero dell'Is. Nel marzo del 2018 sette soldati del suo team accusano Gallagher di crimini di guerra. Il comandante dei Navy Seal si era dichiarato non colpevole e ha sempre negato tutte le accuse. Il caso ha ricevuto l'attenzione nazionale dopo che un articolo del quotidiano “New York Times” si era interessato alle accuse contro il comandante. Il “Nyt” affermava che agli accusatori era stato detto di tacere sulle azioni di Gallagher o avrebbero rischiato di perdere il loro distintivo speciale "tridente". (Was)