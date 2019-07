Brasile: Brumadinho, Senato propone imputazione di 14 funzionari di Vale e Tuv Sud (3)

- I relatori della Cpi, i senatori Carlos Viana e Otto Alencar, hanno inserito nella relazione anche tre proposte di progetti di legge che riguarderanno i crimini ambientali, la sicurezza delle dighe di contenimento delle acque reflue e un nuovo modello di tassazione per le imprese che si occupano di esplorazione mineraria nel paese. Nella relazione inoltre verrà chiesto la stop all'utilizzo delle dighe di contenimento come quelle di Brumadinho e un piano per il pagamento delle indennità alle vittime del disastro. La Cpi inoltre disporrà che l'Agenzia nazionale delle miniere (Anm), assuma una compagnia esterna per redigere un rapporto dettagliato sulla stabilità di tutte le dighe del paese. (segue) (Brb)