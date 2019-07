Brasile: Brumadinho, Senato propone imputazione di 14 funzionari di Vale e Tuv Sud (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i risarcimenti alle vittime, a partire della scorso 3 maggio i giudici del tribunale del Minas Gerais hanno iniziato ad approvare i primi accordi extragiudiziali individuali tra la compagnia mineraria brasiliana Vale e le vittime della tragedia. I risarcimenti per danni morali e materiali sono stati approvati attraverso un protocollo tra l'ufficio del Difensore civico (ente che si occupa di garantire il diritto costituzionale al gratuito patrocinio legale per i cittadini meno abbienti) e la compagnia mineraria, firmato lo scorso 8 aprile. Gli avvocati dell'ufficio del difensore civico ritengono che la negoziazione consentirà il pagamento dei danni in modo rapido, efficiente ed equo per tutte le vittime colpite in qualche modo dal disastro del crollo della diga di Brumadinho dello scorso 25 febbraio, che ha causato 246 morti e 24 dispersi. (segue) (Brb)