Usa: Trump nomina Judy Shelton e Christopher Waller per il consiglio Fed

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proposta la candidatura di Christopher Waller, vicepresidente esecutivo della Federal Reserve Bank di St. Louis, e Judy Shelton, consigliere economico del presidente, per il consiglio della Federal Reserve (Fed). Entrambi i candidati dovranno essere confermati dal Senato. In precedenza l'inquilino della Casa Bianca aveva avanzato altri due nomi: quello di dell'economista conservatore e suo consigliere Stephen Moore, e quello di Herman Cain, ex magnate della pizza. Il primo si era ritirato dalla corsa dopo che diversi membri repubblicani del Congresso avevano espresso preoccupazione per i precedenti commenti denigratori nei confronti delle donne. Anche Herman Cain ha dovuto cedere alla critiche e alle accuse in merito a un presunto caso di abuso sessuale che lo avrebbe visto protagonista nel 2012, e che in quell’occasione aveva portato al naufragio di una sua candidatura presidenziale(Was)