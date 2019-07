Brasile: ministro Esteri, Mercosur pronto a chiudere altri accordi due commerciali entro 2019 (5)

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha auspicato per parte sua che il suo parlamento possa essere tra i primi a ratificare l'accordo. L'intesa "entrerà in vigore in un periodo compreso tra uno e tre anni, dipenderà dai parlamenti. Speriamo di riuscire ad essere uno dei primi ad approvarlo", ha detto Bolsonaro di ritorno dal vertice del G20. Il capo dello stato ha ribadito che l'intesa con Bruxelles trovata lo scorso fine settimana garantirà "benefici enormi" all'economia nazionale. Nelle ore della firma era stato il ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, a commentare con soddisfazione l'esito delle trattative. "Le proposte avanzate del Brasile negli ultimi mesi sono state fondamentali per questa vittoria della nostra diplomazia commerciale. Apriamo grandi mercati per il Brasile", scriveva sul suo profilo Twitter il ministro. (segue) (Brb)