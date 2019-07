Migranti: Salvini su Sea Watch, per comandante criminale provvedimento per rispedirla in Germania

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta la mancata convalida della capitana della Sea Watch da parte del gip di Agrigento. "Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale. Tornerà - aggiunge - nella sua Germania, dove non sarebbero così tolleranti con una italiana che dovesse attentare alla vita di poliziotti tedeschi. L’Italia ha rialzato la testa: siamo orgogliosi di difendere il nostro Paese e di essere diversi da altri leaderini europei che pensano di poterci trattare ancora come una loro colonia. La pacchia è finita". (Rin)