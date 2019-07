Bilancio: Conte, su flat tax bisogna sedersi a un tavolo

- Sulla flat tax bisogna sedersi attorno a un tavolo e discutere. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sulla possibilità di fare la flat tax in deficit. "Io ho un approccio molto concreto: dire come facciamo la flat tax se non ci sediamo al tavolo che senso ha? E' una bandiera? Voglio discutere, dipende che riforma facciamo, ci sono mille modi. Ora si apre uno scenario mai aperto: ci sediamo attorno a un tavolo e decidiamo", ha detto. Parlando ancora delle nomine alle istituzioni europee, il premier ha detto che il nome di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea (Bce) "consente di liberare per l'Italia un posto nel board della Bce ed è un bel segnale che sia una donna". Sul no dei paesi di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) a Frans Timmermans, Conte ha specificato che si è trattato di un no legato "alle iniziative che ha assunto nei loro confronti, ma è una sensibilità che io non condivido", ha concluso Conte. (Beb)