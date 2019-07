Ponte Genova: giuristi Mit, Aspi non può avanzare diritto-obbligo di ricostruzione

- Dalla relazione dei giuristi incaricati dal Mit sulla concessione Aspi sul ponte Morandi di Genova risulta che il concedente deve far valere la grave responsabilità del concessionario, perché non siamo di fronte a un normale accordo tra privati, ma in questo caso il concedente stesso rappresenta l’interesse generale degli utenti. Il concessionario ha reso per un tempo comunque lungo quel bene inutilizzabile, con gravissimi effetti in termini di vittime, danni morali, economici e di immagine per lo Stato stesso. Siamo dunque di fronte a un inadempimento che i giuristi del gruppo di lavoro definiscono "definitivo di particolare gravità". Gli articoli 8 e 9 della convenzione, relativi alla contestazione delle mancanze del concessionario e alla decadenza della concessione, si applicano in caso di inadempimenti rispetto ai lavori di manutenzione ordinaria (allegato F1) e straordinaria (allegato F2) previsti dalla convenzione stessa. Ma stiamo appunto parlando di interventi manutentivi o migliorativi che postulano l’esistenza e la fruibilità dell’opera d’arte assentita in concessione. Due caratteristiche assenti di fronte al tremendo crollo del Morandi. Ecco perché Aspi non può avanzare il "diritto/obbligo di ricostruzione". "E non spetta di certo al debitore inadempiente scegliere unilateralmente come debba essere risarcito il danno", chiariscono gli esperti del gruppo di lavoro incaricato dal Mit. (Rin)