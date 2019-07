Ponte Genova: giuristi Mit, manca reale alterità soggettiva, Aspi e Spea parte di stesso gruppo

- Per quanto riguarda i controlli, Aspi si è sempre affidata a Spea, ma tra i due soggetti "non vi è una reale alterità soggettiva, essendo parti dello stesso gruppo societario", quindi "le valutazioni avrebbero potuto essere influenzate dalla preoccupazione di non gravare il suddetto gruppo di eccessivi oneri di manutenzione", dicono gli i giuristi del Mit enlla loro relazione. Malgrado i ripetuti segnali di allarme sulla tenuta del ponte, per Spea ancora nel 2018, incredibilmente, il Morandi non aveva alcuna riduzione del coefficiente di sicurezza. E siccome il sistema di controlli che ha portato al crollo del ponte sul Polcevera vale per tutta la rete, ecco giustificata la generale mancanza di fiducia del concedente nei confronti del concessionario e la risoluzione integrale anticipata del rapporto concessorio, sostengono i giuristi del gruppo di lavoro. (Rin)