Usa: Camera fa causa al Tesoro per ottenere dichiarazioni dei redditi di Trump

- La commissione Fisco (“Ways and Means”) della Camera dei rappresentanti statunitense ha intentato una causa in un tribunale federale per ottenere l'accesso alle dichiarazioni dei redditi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ha accusato l'amministrazione di un "attacco straordinario" al Congresso nel prevenire la divulgazione dei documenti finanziari personali del presidente. Il democratico Richard Neal, presidente della commissione, ha intentato la causa contro l'Internal revenue service (Irs), l'agenzia delle entrate Usa, e il dipartimento del Tesoro, dopo mesi di lotta con l'amministrazione sulla questione. A metà maggio il segretario al Tesoro statunitense, Steve Mnuchin, ha respinto un mandato di comparizione per le dichiarazioni dei redditi del presidente Donald Trump emesso dalla commissione Ways and Means della Camera, a guida democratica. In una lettera al presidente Neal, Mnuchin ha ribadito che anche il dipartimento di Giustizia considera la richiesta democratica priva di "scopi legislativi legittimi". In un memorandum del 14 giugno che potrebbe essere un'anteprima della difesa del governo in tribunale, l'Ufficio legale ha sostenuto che Mnuchin era giustificato nel determinare che le ragioni dichiarate di Neal per ottenere i ritorni erano semplici pretesti per la pubblicazione. (Was)