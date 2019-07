Roma: in fiamme bus Atac in via Palmiro Togliatti, nessun ferito (2)

Roma, 02 lug 21:39 - (Agenzia Nova) - In una nota, poi l'azienda capitolina dei trasporti ha precisato che il mezzo colpito dalle fiamme è stato un autobus della linea 058. "Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme che hanno avvolto l'intera vettura. Il bus era in servizio dal 2005". (Rer)